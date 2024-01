Nel dicembre 2023 in varie città del Ghana erano apparsi dei grandi manifesti (nella foto) con l’immagine di un uomo mascherato che si proponeva come candidato di un nuovo partito, New force, in vista delle prossime presidenziali. Il 7 gennaio, scrive la news­letter Semafor, il mistero è stato svelato: dietro la maschera, c’è Nana Kwame Bediako, un ricco imprenditore immobiliare, che all’evento di presentazione del suo partito ha invitato politici africani molto popolari tra i giovani, come il nigeriano Peter Obi o il sudafricano Julius Malema. Secondo il sito Modern Ghana Bediako ha lanciato la sua campagna troppo tardi per poter influire sul voto previsto a dicembre, ma le aspettative che ha saputo creare hanno impensierito il governo.