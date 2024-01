“La mancanza di trasparenza sulle condizioni di salute di Lloyd J. Austin, segretario alla difesa degli Stati Uniti, sta mettendo in difficoltà l’amministrazione Biden”, scrive il quotidiano Washington Post. La settimana scorsa si è scoperto che alla fine del 2023 Austin è stato male, al punto da dover essere ricoverato in terapia intensiva il 1 gennaio. Biden sarebbe stato informato solo alcuni giorni dopo. Il segretario alla difesa è il secondo dopo il presidente nella catena di comando delle forze armate, ed è a capo di 1,4 milioni di soldati in servizio. Molti commentatori hanno fatto notare che è un momento delicato per le forze armate statunitensi, viste le due guerre in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza. L’8 gennaio la Casa Bianca ha fatto sapere che Austin non sarà licenziato. Il problema di salute del segretario alla difesa non è stato reso noto.