Veterinari e ranger cercano di tenere fuori dall’acqua la testa di un rinoceronte che è finito per sbaglio in un torrente dopo essere stato sedato. Il 16 gennaio vicino a Nairobi, la capitale del Kenya, sono cominciate le operazioni per spostare 21 rinoceronti neri di tre riserve troppo affollate in un’ampia area protetta nel nord. Nonostante i rischi, il trasferimento è considerato necessario per controllare la popolazione di questi animali (circa mille in tutto il Kenya) e tenere lontani i bracconieri. Nel 2018 un precedente tentativo era fallito ed erano morti undici rinoceronti.