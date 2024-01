Lo stato di Victoria sta per lanciare un’indagine sul dolore femminile, la prima in Australia, dopo che un sondaggio ha rivelato che due donne su cinque nello stato soffrono di dolore cronico. L’ha annunciato la prima ministra dello stato, Jacinta Allan, affetta da endometriosi, spiegando che, anche se non colpite dal dolore cronico più degli uomini, le donne hanno meno probabilità di ricevere cure. Questo, scrive il Guardian, è dovuto in parte al fatto che spesso le donne si sentono dire dai medici che il dolore “è normale” o non vengono credute. L’indagine fa parte di un piano sulla salute femminile promesso da Allan in campagna elettorale.