L’università di Zurigo ha sviluppato un modello computazionale per predire il covid lungo sulla base delle proteine presenti nel sangue, scrive Science. L’analisi di circa 6.500 proteine isolate in 268 campioni di sangue ha identificato come possibili biomarcatori alcune molecole coinvolte nella risposta immunitaria e nella coagulazione. Ma per individuare il meccanismo alla base del covid lungo, che colpisce circa 65 milioni di persone, saranno necessari ulteriori studi di dimensioni maggiori.