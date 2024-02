Il 27 gennaio tre soldati statunitensi sono stati uc c isi e altri 34 sono stati feriti in una base militare in Giordania, al confine con Siria e Iraq, in un attacco con i droni rivendicato da Resistenza islamica, un gruppo di varie milizie attive in Medio Oriente e sostenute dall’Iran. “Dopo l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 e l’offensiva lanciata da Tel Aviv sulla Striscia di Gaza, le forze statunitensi nella regione sono state prese di mira quasi ogni giorno con droni e missili in Iraq e Siria”, scrive il Guardian. “Ma fino al 27 gennaio non c’erano state vittime. Un altro segnale che mostra il rischio di un conflitto tra Stati Uniti e Iran. La vicenda mette ulteriormente in difficoltà l’amministrazione Biden, che da settimane sta cercando di fermare la guerra tra Israele e Hamas e ridurre le tensioni nella regione” .