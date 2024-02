◆ Sono un insegnante di scuola media e un militante antifascista. La mia formazione politica è cominciata leggendo Zerocalcare quando ero più giovane ed è sempre bello vedere come tratta questi temi nei suoi fumetti. Vorrei lanciare un appello a chi ha letto sulle pagine di Internazionale 1545 i fatti di Budapest: se la situazione di Ilaria, Tobias, Maya e Gabri vi ha toccato, per favore, attivatevi in prima persona nel vostro territorio. Organizzate distribuzioni alimentari, fate pressione per assegnazioni eque e veloci di edilizia popolare, contrastate gli ecomostri spacciati per “grandi opere”, coinvolgete e sostenete i migranti e le persone italiane razzializzate. Documentatevi e rispettate le religioni altrui e le identità lgbt+, iscrivetevi a un sindacato e fate scioperi e presidi, sostenete i consultori e i centri antiviolenza, informatevi sull’insostenibilità della nostra filiera alimentare. In generale, rendete le vostre comunità spazi accoglienti e basati sul mutuo aiuto, perché antifascismo è innanzitutto solidarietà dal basso. E se vi avanzano tempo ed energie, scendete in piazza a reclamare la libertà per i compagni, la fine dei genocidi e lo smantellamento degli imperi.

Ivan Lania

◆ Il giornalismo è raccontare storie vere, come ha fatto Internazionale dando massimo rilievo al racconto di Zerocalcare su Ilaria Salis. Grazie a lui

oggi molte persone conoscono questa vicenda.

Stefano Garelli