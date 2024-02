Il 29 gennaio Amazon ha annunciato di non voler più procedere all’acquisto della iRobot, l’azienda che produce il robot aspirapolvere Roomba. Come spiega il Wall Street Journal, le due aziende hanno firmato un accordo che mette fine all’operazione da 1,7 miliardi di dollari realizzata nell’agosto del 2022. Amazon si è impegnata a pagare una penale di 94 milioni di dollari. Dietro la decisione ci sono i timori legati ai rilievi fatti il 27 novembre 2023 dall’antitrust dell’Unione europea. Secondo Bruxelles, l’accordo rischia di garantire ad Amazon il dominio incontrastato in un mercato che vale tre miliardi di dollari all’anno. ◆