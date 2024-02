Kathleen Wilson di Minneapolis, negli Stati Uniti, ha fatto causa al suo dentista. Secondo la donna il dottor Kevin Molldrem le ha fatto otto capsule, quattro devitalizzazioni e venti otturazioni in una sola visita. Per riuscirci, continua l’accusa, le ha iniettato un’anestesia troppo forte e ha falsificato la cartella clinica per nascondere il dosaggio usato. Secondo il dottor Avrum Goldstein, esperto di odontoiatria, Wilson aveva problemi a tutti i denti, ma “avrebbe avuto bisogno di una cura lenta, ponderata, attenta e misurata. Cercare di riempirle ogni buco di ogni dente in una sola visita non è solo l’antitesi di quanto raccomandato, ma riuscirci in modo efficace o costruttivo non è umanamente possibile”. La causa sostiene che Wilson ha subìto “lesioni significative” e chiede almeno cinquantamila dollari (circa 46mila euro) di danni.