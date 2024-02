I gufi (nella foto) possono ruotare la testa di 360 gradi? Per capirlo due ricercatori israeliani hanno studiato con la tomografia computerizzata otto esemplari morti. Sul Journal of Morphology spiegano che le articolazioni del collo permettono una rotazione fino a 126 gradi e la colonna ruota in direzione opposta come una scala a chiocciola. Questi due meccanismi, in teoria, garantirebbero un giro completo del capo senza danneggiare ossa, legamenti e muscoli del collo. Rotazioni così estreme non sono mai state osservate in natura.