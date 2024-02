Il 27 gennaio un tribunale federale di New York ha stabilito che l’ex presidente Donald Trump dovrà pagare un risarcimento di 83,3 milioni di dollari (77 milioni di euro) alla giornalista E. Jean Carroll, che l’aveva accusato di averle causato un danno d’immagine. “Nel 2023 Carroll aveva vinto una causa civile per abuso sessuale contro Trump, e poi l’aveva denunciato di nuovo sostenendo che l’ex presidente, con le sue affermazioni pubbliche in cui negava l’abuso sessuale, aveva danneggiato gravemente la sua reputazione”, spiega il Los Angeles Times. Nel 2019 Carroll, in un articolo pubblicato dal New York Magazine, ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente da Trump all’inizio del 1996. Ha potuto fare causa dopo che nel 2022 nello stato di New York è entrato in vigore l’Adult survivors act, una legge che ha permesso di avviare una causa civile quando un reato sessuale è andato in prescrizione. ◆