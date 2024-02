Il presidente della Catalogna Pere Aragonès ha proclamato lo stato d’emergenza a Barcellona e nelle aree circostanti a causa della prolungata siccità. Agli abitanti è stato concesso di consumare al massimo duecento litri di acqua al giorno. Se non ci saranno novità, sono previste nuove restrizioni idriche per i quasi sei milioni di abitanti, oltre che per l’agricoltura e l’industria. “Ma con l’accelerazione dei cambiamenti climatici e la prospettiva di siccità più frequenti, questo non basterà”, scrive El País. “La soluzione sta in nuove infrastrutture per la produzione e il riciclo dell’acqua: impianti di desalinizzazione, di trattamento delle acque reflue e per la produzione di acqua potabile. Certo, sono rimedi costosi. Ma hanno funzionato nei grandi agglomerati urbani colpiti dalla siccità in altre parti del mondo, come in California, in Sudafrica e in Israele”. ◆