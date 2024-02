Danimarca Dal 1 gennaio 2024 in Danimarca sono stati interrotti i servizi postali della Post Nord, l’azienda controllata da Copenaghen insieme al governo svedese. Da quest’anno le consegne saranno affidate interamente a corrieri privati. La conseguenza principale è stato il raddoppio delle tariffe. Intanto in tutto il paese sono state smontate le cassette postali ed è stata bloccata la distribuzione dei giornali in abbonamento. La decisione è dovuta al costante calo della corrispondenza: nel 1999 erano stato inviate 1,46 miliardi di lettere, mentre dopo il 2020 si è passati al ritmo di duecento milioni all’anno. Il servizio era in perdita e costringeva il governo a continue iniezioni di liquidità.