La battuta di Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione europea, non è mai stata così attuale: “Sappiamo cosa fare, ma non come essere rieletti dopo averlo fatto”. I cedimenti dei governi nazionali francese e italiano, ma anche della Commissione europea, di fronte alle proteste degli agricoltori per avere più sussidi senza dover ridurre le emissioni, indicano che il consenso sociale per le politiche verdi vacilla. Il centro studi Bruegel ha analizzato le politiche ambientali di trenta paesi tra il 2001 e il 2015 e il loro impatto elettorale: adottare misure stringenti in materia di transizione ecologica può costare l’11 per cento dei consensi in un anno elettorale. Cioè fa perdere le elezioni.