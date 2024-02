“ Secondo i dati diffusi il 12 febbraio dal ministero della salute, in Brasile sono più di mezzo milione i casi di dengue, la febbre emorragica trasmessa dalla puntura di alcune zanzare infette. Si tratta di un numero quattro volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2023, quando i casi confermati erano stati quasi 129mila”, scrive la Folha de S.Paulo. Le alte temperature e il contemporaneo aumento delle precipitazioni dalla fine del 2023 hanno favorito la comparsa di nuovi luoghi di riproduzione delle zanzare, anche in regioni dove di solito la dengue non c’era, ha detto la ministra della salute brasiliana Nísia Trindade. Il New York Times sottolinea che in Argentina, Uruguay e Paraguay i casi sono già cresciuti. E ora c’è il rischio che l’emergenza sanitaria si allarghi anche ad altri paesi della regione .