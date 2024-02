Quattro sudcoreani su dieci tra i 19 e i 34 anni non vanno in ospedale quando ne hanno bisogno p er mancanza di tempo o perché non possono permettersi di pagare le cure, scrive Hankyoreh. Lo rivela uno studio dell’Istituto nazionale per le politiche giovanili, secondo cui il 15 per cento degli intervistati non ha nessuno a cui rivolgersi quando ha bisogno di aiuto. E il 52,4 per cento di chi poteva rivolgersi a qualcuno non l’ha comunque fatto quando si è ammalato. L’isolamento sociale influisce sulla salute ed è più frequente tra chi ha un livello d’istruzione basso. Il rapporto raccomanda di tenerne conto nell’elaborare le misure di assistenza per i giovani.