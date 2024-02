Animali Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, più di un quinto delle specie migratorie è a rischio di estinzione. Dei 1.189 animali protetti dalla Convenzione sulle specie migratorie, il 44 per cento ha subìto un calo di popolazione negli ultimi decenni. Il gruppo più minacciato è quello dei pesci, con il 97 per cento di specie a rischio. Le cause principali sono la caccia e la pesca, la distruzione degli habitat, il cambiamento climatico e l’inquinamento luminoso e sonoro. Un altro rapporto, pubblicato dalla Commissione messicana sulle aree protette, sostiene che nel 2023 la migrazione delle farfalle monarca (nella foto) dal Canada al Messico è calata del 59 per cento rispetto all’anno precedente.