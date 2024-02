In un cambio ai vertici militari atteso da giorni, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Valerij Za­lužnyj. Al suo posto è stato nominato il generale Olek­sandr Syrskyj, che ha guidato la difesa di Kiev all’inizio della guerra e nel 2023 ha organizzato la controffensiva a Charkiv. Come ha spiegato Zelenskyj, l’obiettivo è dare all’esercito una leadership nuova e capace di usare al meglio la tecnologia. Intanto nel paese continuano i bombardamenti russi. Il 10 febbraio sette civili, tra cui tre bambini, sono morti in un attacco a Charkiv.