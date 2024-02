“Decine di migliaia di persone (700mila secondo gli organizzatori) il 18 febbraio si sono riunite nella piazza dello Zócalo, a Città del Messico, per chiedere elezioni trasparenti e il rispetto delle istituzioni democratiche del paese”, scrive Milenio. In particolare i manifestanti difendono l’indipendenza dell’Instituto nacional electoral (Ine) e accusano il governo del presidente di centrosinistra Andrés Manuel López Obrador di volerlo indebolire e smantellare. Dal 2018, quando è stato eletto, Obrador sostiene che l’Ine è corrotto e spinge per riformarlo e ridurne il personale. Il 2 giugno in Messico ci saranno le elezioni presidenziali. Obrador non può ricandidarsi – la costituzione messicana autorizza un solo mandato – ma l’alleata del presidente Claudia Sheinbaum, ex sindaca della capitale, ha registrato ufficialmente la sua candidatura proprio il 18 febbraio ed è favorita nei sondaggi. ◆