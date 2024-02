La febbre dengue è una malattia tropicale, causata da un virus, che si trasmette agli esseri umani attraverso la puntura di zanzare infette del genere Aedes, soprattutto della specie Aedes aegypti. È endemica nelle regioni tropicali e subtropicali, cioè è sempre presente in queste fasce climatiche, visto che gli insetti che la trasmettono non riescono a sopravvivere alle temperature invernali delle zone temperate. Negli ultimi mesi il numero dei casi di dengue è aumentato molto in America Latina. Soprattutto in Brasile, che secondo il ministero della salute nel 2024 potrebbe essere investito da un’ondata che oscilla tra i 4,2 e i 5 milioni di infezioni. Anche l’Argentina ha registrato numeri superiori alla media, con 40mila casi tra la metà del 2023 e l’inizio di febbraio del 2024, e 29 morti. Secondo gli esperti ci sono vari fattori che stanno favorendo l’epidemia, tra cui il fenomeno meteorologico ricorrente chiamato El Niño, che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali dell’oceano Pacifico centro-meridionale e orientale, influenzando il clima di tutta l’America Latina, e non solo. Un altro fattore è, in generale, il cambiamento climatico, che con l’aumento delle temperature favorisce la diffusione delle zanzare. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il virus della dengue, che si stima causi tra i 100 e i 400 milioni di infezioni all’anno, sta rapidamente diventando un problema sanitario globale.