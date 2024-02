Gli agricoltori indiani sono tornati in piazza dopo le grandi proteste del 2020 contro la riforma agraria, durate un anno. Stavolta chiedono al governo prezzi garantiti per i loro prodotti. Il 21 febbraio, dopo il fallimento del quarto round di colloqui con le autorità, i manifestanti hanno ripreso a marciare verso New Delhi. La polizia ha bloccato gli accessi alla capitale, ma in 14mila sono accampati con 1.200 trattori alle porte della città e assicurano di poter rimanere lì per mesi. Ad aprile in India si terranno le elezioni generali e gli agricoltori sono una parte influente dell’elettorato, scrive Scroll.