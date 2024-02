Laghi La Death valley è il luogo più arido degli Stati Uniti, ma per il secondo anno consecutivo ospita un grande lago, formatosi a causa delle piogge torrenziali che nelle scorse settimane hanno investito la California, scrive New Scientist. Le precipitazioni eccezionali hanno toccato anche il Death valley national park, situato tra California e Nevada. Il bacino Badwater, che si trova sotto il livello del mare e migliaia di anni fa ospitava un lago poi scomparso, ha raccolto l’acqua, formando uno specchio d’acqua poco profondo chiamato Lake Manly (nella foto). Lo stesso fenomeno si era verificato nell’agosto 2023 dopo il passaggio dell’uragano Hilary. Si pensa che il lago sia destinato a scomparire, ma è difficile fare previsioni perché l’evento è molto raro.

Valanghe Quattro sciatori sono morti in una valanga nel nordest del Kirgizistan. ◆Quattro alpinisti sono stati uccisi da una valanga a Mont-Dore, in Francia.

Inquinamento Secondo un rapporto presentato dall’ong Pesticides action network Europe, tra il 2011 e il 2021 la presenza di sostanze per- e polifluoroalchiliche (Pfas) nella frutta e nella verdura consumate in Europa è più che triplicata. Il 20 per cento della frutta è risultata contaminata. I Pfas, soprannominati “inquinanti eterni” perché possono rimanere nell’ambiente per lunghissimi periodi, sono usati in molte applicazioni industriali, compresi i pesticidi, e sono nocivi per la salute umana.