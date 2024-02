Per votare alle elezioni legislative in Sudafrica bisogna registrarsi. Le prossime saranno il 29 maggio, ma molti cittadini, soprattutto giovani, non l’hanno ancora fatto. Così l’influencer sudafricana Kay Yarms, che ha circa trecentomila follower, molti dei quali giovani, ha escogitato un trucco: ha pubblicato un nuovo post su Instagram che reindirizzava a isciversi al registro elettorale. “Ci hai fregato, però grazie!”, è stato il commento di un follower.