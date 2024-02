Le studenti della scuola secondaria femminile Ilsung di Seoul alla cerimonia per la consegna dei diplomi. L’istituto offre corsi di due anni a persone dai quarant’anni in su che non hanno ricevuto un’istruzione regolare. In Corea del Sud il divario di genere nell’istruzione superiore è basso ma la differenza salariale tra uomini e donne è la più alta tra quelle dei paesi dell’Ocse.