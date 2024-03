Zoologia La Danionella cerebrum (nella foto), lunga poco più di un centimetro, è uno dei pesci più rumorosi al mondo: il maschio emette suoni che superano i 140 decibel, pari alla sirena di un’ambulanza o a un martello pneumatico. Una ricerca pubblicata su Pnas spiega che i suoni non sono prodotti dalle vibrazioni della vescica natatoria come negli altri pesci, ma da un apparato formato da una cartilagine, una costola e un muscolo. Questa capacità è essenziale per comunicare nelle acque torbide dei torrenti del Myanmar, dove vive questa specie.