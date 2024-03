Rdc Il giornalista Stanis Bukajera Tshiamala (nella foto ) è stato condannato il 18 marzo a sei mesi di carcere, la durata della sua detenzione preventiva. È stato riconosciuto colpevole di “diffusione di notizie false” per un articolo sul coinvolgimento dei servizi segreti nella morte di un oppositore. Secondo Reporters sans frontières, le accuse contro il giornalista sono senza fondamento.

Somalia Tre persone sono rimaste uccise il 14 marzo in un attacco jihadista in un hotel di Mogadiscio. Il giorno prima il governo aveva ottenuto la cancellazione del 99 per cento del debito verso i creditori stranieri.