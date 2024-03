Nell’aprile 2023 il fotografo britannico Nick Brandt è stato alle isole Figi per realizzare il terzo capitolo della serie The day may break, un progetto, ancora in corso, in cui ritrae persone e animali colpiti dagli effetti della crisi climatica. “Queste isole del Pacifico meridionale sono particolarmente a rischio. Molte si trovano a pochi metri sopra il livello del mare, quindi nel tempo sono destinate a sparire del tutto”, spiega Brandt. Il nuovo capitolo, intitolato Sink/Rise, è composto da quarantacinque ritratti scattati interamente sott’acqua. I soggetti sono abitanti del posto che Brandt ha selezionato tra più di duecento persone, fotografati da soli o in coppia, avvolti dall’acqua turchese. Anche se si trovano a diversi metri sotto la superficie, non galleggiano né nuotano: sono seduti su un divano, una panchina, oppure stanno in piedi. Sono in posa come potrebbero fare sulla terraferma. I loro capelli restano fermi, i vestiti si allargano appena intorno a loro.