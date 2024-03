Lunedì 11 marzo migliaia di pendolari che si trovavano in auto sulla superstrada 5, vicino a Los Angeles, in California, sono stati bloccati da centinaia di rotoli di carta igienica finiti sull’asfalto. Colpa di un furgone che durante il trasporto aveva perso parecchie scatole. La polizia stradale ha contattato l’autorità centrale dei trasporti della California, che ha chiesto almeno due ore per liberare la strada. È servito l’intervento di una squadra speciale: gli agenti hanno gettato i rotoli in un’area industriale di fianco alla superstrada eliminando l’ingorgo.