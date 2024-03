Slovacchia Ivan Korcok, ex ministro degli esteri, europeista, ha ottenuto il 42,5 per cento dei voti al primo turno delle presidenziali. Il suo avversario, Peter Pellegrini, presidente del parlamento e capo del partito di governo Hlas (Voce), ha preso il 37,1 per cento. I due andranno al ballottaggio il 6 aprile.