È stata ricostruita la vita quotidiana in un villaggio di tremila anni fa, nell’attuale Inghilterra orientale. L’insediamento, costruito su palafitte, era stato distrutto da un incendio e poi sommerso dal fango. Secondo New Scientist era composto da capanne circolari con uno spazio per la cucina, uno per gli animali e uno per dormire. È stato anche possibile ricostruire un pasto, una zuppa di grano condita con grasso di animali (nella foto, un’ascia trovata nel sito).