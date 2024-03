Quando nel 1965 lo stato di New York, negli Stati Uniti, aggiornò il suo codice penale, dopo un lungo dibattito decise di continuare a considerare l’adulterio un reato, e si limitò a renderlo meno grave. È una legge comunque poco usata: dal 1972 ci sono state solo cinque condanne per relazioni extraconiugali. Ora si sta pensando di renderle legali . “È passato molto tempo da quando una relazione intima fuori dal matrimonio tra adulti consenzienti poteva essere considerata immorale”, ha detto il democratico Charles Lavine, parlamentare dello stato di New York dal 2005.