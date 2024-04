Portogallo Il 2 aprile si è ufficialmente insediato il governo guidato da Luís Montenegro, lea­der della coalizione di centrodestra Alleanza democratica. Non avendo una maggioranza, avrà bisogno del sostegno di partiti esterni alla coalizione.

Frontiere Il 31 marzo la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dello spazio di libera circolazione di Schengen, ma in modo ancora incompleto: sono stati eliminati i controlli alle frontiere aeree e marittime interne, ma rimangono in vigore i controlli ai confini di terra.