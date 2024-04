Un canyon nel deserto della Dancalia, nella regione degli Afar, nel nordest dell’Etiopia. In questa depressione – l’area si trova a un centinaio di metri sotto il livello del mare – si registrano alcune delle temperature più alte del mondo, con picchi di 51 gradi. Oltre a essere una destinazione turistica per i geyser e i vulcani, la Dancalia è un importante centro di produzione di sale. Secondo il Rift valley institute, dal lago salato Afdera si estrae l’80 per cento del sale venduto sul mercato nazionale. Questo settore redditizio ha attirato investitori da altre regioni etiopi.