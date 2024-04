Se fossimo al posto degli ucraini non cercheremmo anche noi di difendere la nostra libertà, combattendo contro chi vuole occuparci e invocando l’aiuto del resto del mondo?

Una sconfitta dell’Ucraina non rischierebbe di suggerire a Vladimir Putin che sia possibile invadere anche altri paesi?

E cedendo a Putin non c’è il pericolo che altri dittatori seguano il suo esempio?

In Ucraina non sono in gioco anche il futuro dell’Europa e i suoi valori democratici?