Brasile Il 7 aprile il giudice del tribunale supremo federale Alexandre de Moraes ha annunciato l’apertura di un’inchiesta su Elon Musk ( nella foto ), proprietario del social network X (ex Twitter), per averne fatto un uso illecito. Musk aveva più volte criticato De Moraes su X, affermando che avrebbe presentato ricorso contro le sue decisioni, in modo da eliminare “restrizioni ingiustificate”. Negli ultimi anni il giudice ha più volte ordinato il blocco di account su X perché diffondevano notizie false. Molti di questi sostengono l’ex presidente Jair Bolsonaro.