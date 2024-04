Thailandia Il governo di Bangkok distribuirà un bonus di diecimila baht (253 euro) a cinquanta milioni di cittadini sopra i 16 anni che guadagnano meno e di 70mila baht al mese e hanno in banca meno di 500mila baht. La somma sarà distribuita in forma digitale e potrà essere spesa entro sei mesi nella zona di residenza. La misura, una delle promesse del partito di governo in campagna elettorale, dovrebbe servire da stimolo per l’economia e costerà l’equivalente di 12,6 miliardi di euro. Secondo molti esperti si tratta di una spesa irresponsabile per lo stato.