Siccità Le autorità di Bogotá hanno imposto una serie di limitazioni al consumo di acqua potabile per far fronte alla crisi idrica dovuta alla siccità che ha colpito la Colombia negli ultimi mesi. ◆ Dopo lo Zambia e il Malawi, anche lo Zimbabwe ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della siccità che ha distrutto gran parte delle coltivazioni in Africa meridionale. ◆ Le autorità pachistane hanno avvertito che la disponibilità di acqua per irrigare è inferiore del 30 per cento rispetto al fabbisogno. Le coltivazioni di riso e cotone potrebbero essere a rischio.