Archeologia A Schöningen, in Germania, sono stati trovati 187 frammenti di utensili preistorici in legno (nella foto). L’analisi dei reperti è stata pubblicata su Pnas. I frammenti risalgono a circa trecentomila anni fa e sono stati trovati in un sito che in origine era sulla riva di un lago. Comprendono strumenti per la caccia e per l’uso domestico. È stato possibile risalire ad alcune tecniche di lavorazione del legno, per esempio quelle per la riparazione degli utensili.