Soldati ucraini in attesa di essere schierati al fronte. Negli ultimi giorni le forze russe hanno aumentato la pressione sulla linea di combattimento e intensificato i bombardamenti su infrastrutture e obiettivi civili ucraini. Il 6 aprile, in un attacco con droni su Charkiv, sono morte sette persone, mentre altre tre sono rimaste uccise il 9 aprile in un bombardamento sulla città di Kostiantynivka. Droni e missili sono esplosi anche nei pressi della centrale nucleare di Zaporižžja, controllata dai russi. Mosca ha accusato Kiev, che però ha negato ogni responsabilità.