Geoparchi La formazione Madygen (nella foto), nel sudovest del Kirghizistan, potrebbe diventare presto il primo geoparco Unesco in Asia centrale. Il sito è celebre per il ritrovamento di molti fossili del periodo triassico, compresi quelli di cinquecento specie di insetti, che difficilmente si conservano. Circa 230 milioni di anni fa la regione ospitava un lago e altri habitat acquatici. Il fango e la mancanza di ossigeno del fondale del lago hanno creato le condizioni ideali per la fossilizzazione. Secondo New Scientist l’istituzione di un geoparco potrebbe favorire lo sviluppo turistico di questa regione remota, offrendo un’alternativa ai progetti di sfruttamento minerario. Inoltre favorirebbe la cooperazione con i paesi vicini, Tagikistan e Uzbekistan.

Incendi Tra il gennaio e l’aprile del 2024 in Brasile sono stati registrati più di 17mila incendi boschivi (nella foto), l’81 per cento in più rispetto all’anno precedente. È il dato più grave da quando sono cominciati i rilevamenti. Più della metà dei roghi è avvenuta in Amazzonia. ◆ Dall’inizio dell’anno in Nepal sono stati segnalati 4.500 incendi, più del doppio rispetto al 2023. Secondo il governo l’aumento è dovuto alla siccità e al caldo eccezionale.