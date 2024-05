Messico Il 3 maggio sono stati trovati in un pozzo di Ensenada, nello stato della Baja California, i corpi di tre surfisti, due fratelli australiani e un amico statunitense. Sono stati uccisi con un proiettile alla testa. Il loro furgone è stato bruciato.

Stati Uniti A New York continua il processo contro l’ex presidente Donald Trump per il presunto pagamento illecito all’attrice Stormy Daniels. Il 6 maggio il giudice del processo ha inflitto a Trump una multa da mille dollari per aver violato il divieto di attaccare verbalmente testimoni e giurati.