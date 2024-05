Un gruppo di studenti del liceo Del Norte di San Diego in California, negli Stati Uniti, ha denunciato per bullismo Marian Kim Phelps, direttrice del provveditorato agli studi della contea. Secondo la squadra di softball della scuola, Phelps ha minacciato di punire le giocatrici se non avessero applaudito “abbastanza forte” sua figlia, che doveva ricevere un premio alla cena di fine anno della stagione. “Mi sa che ogni tanto la signora ha mischiato il suo ruolo di preside con quello di genitore”, ha dichiarato Michael Roberts, la cui figlia fa parte della squadra.