Pedagogia In un articolo su Science un gruppo di ricercatori auspica più ricerche sull’efficacia della scuola dell’infanzia (nella foto una scuola a Wenxian, in Cina) nel favorire il benessere dei bambini. In generale si pensa che abbia effetti positivi, anche se gli studi in materia non sono definitivi. Non è facile condurre ricerche sul tema, ma più risultati aiuterebbero a stabilire quali programmi educativi siano davvero efficaci.