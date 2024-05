Caldo A Delhi, in India, la temperatura ha raggiunto i 52,3 gradi, il valore più alto mai registrato. ◆ In Messico una nuova ondata di caldo con picchi fino a 50 gradi ha provocato il superamento di diversi record di temperatura. Dall’inizio di marzo nel paese almeno 48 persone sono morte per il caldo estremo. ◆In Finlandia il mese di maggio è stato il più caldo di sempre, con temperature intorno ai 25 gradi, dieci in più rispetto alla media stagionale.