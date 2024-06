Il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha cominciato il 3 giugno dalla Guinea un nuovo viaggio in quattro paesi africani, che toccherà anche Repubblica del Congo, Ciad e Burkina Faso. Gli interessi di Mosca in Guinea sono principalmente economici, legati all’estrazione della bauxite, che i russi importano in grandi quantità, ricorda Rfi. Inoltre il 4 giugno si è aperto a Seoul il primo vertice tra Corea del Sud e Africa, alla presenza dei rappresentanti di 48 paesi africani. Anche nelle mire del governo di Seoul ci sono i minerali africani.