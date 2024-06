I vocalizzi dei neonati potrebbero sembrare un gioco, ma non lo sono. Analizzando le registrazioni domestiche di 130 neonati durante tutto il primo anno di vita, sono stati identificati e catalogati diversi gruppi di suoni. I bambini, spiegano su Plos One gli autori della ricerca, dimostrano chiari schemi di gruppi di suoni del prelinguaggio (protofoni), segno che questi vocalizzi sono in realtà frutto di un’esplorazione intenzionale e non casuale che forma le basi dello sviluppo del linguaggio vocale. La produzione di categorie specifiche di squittii e grugniti comincia subito dopo la nascita, ma sorprendentemente è meno intensa nel periodo fra i 3 e 4 mesi, tradizionalmente associato all’inizio del gioco vocale. Superati i cinque mesi di età, i raggruppamenti di squittii superano quelli dei grugniti: questo cambiamento potrebbe coincidere con lo sviluppo del controllo sulle corde vocali.