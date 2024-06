Il 3 giugno in Nigeria diverse categorie di lavoratori hanno aderito a uno sciopero nazionale per chiedere al governo un aumento del salario minimo e di calmierare il prezzo dell’elettricità, parecchio cresciuto dopo che un anno fa sono stati aboliti i sussidi sul carburante. Il quotidiano Premium Times scrive che i dipendenti dell’azienda elettrica nazionale hanno spento la rete causando un grande blackout. Altre interruzioni importanti hanno riguardato gli aeroporti, gli ospedali e le banche. Il 4 giugno lo sciopero è stato sospeso per favorire la ripresa dei negoziati con il governo. Il salario minimo mensile è di 30mila naira (18,5 euro). Il governo propone di raddoppiarlo, mentre i sindacati chiedono di aumentarlo di sedici volte.