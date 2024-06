◆ Secondo uno studio pubblicato a maggio su Nature Food, negli ultimi quarant’anni la superficie coperta dalle serre è passata da trecento a tredicimila chilometri quadrati. L’espansione più notevole è stata in Cina, che ospita il 60 per cento del totale. Il più grande agglomerato di serre al mondo si estende per 820 chilometri quadrati a Weifang, nella pianura della Cina settentrionale. Queste strutture sono usate per coltivare verdure e ortaggi, ma negli ultimi anni gli agricoltori stanno piantando anche frutta di alto valore come fragole e kiwi.