“Dal 2015 ogni 3 giugno migliaia di persone scendono in piazza al grido di Ni una menos, non una di meno, per ricordare le vittime di femminicidio e protestare contro la violenza di genere”, scrive El País. Da allora la manifestazione ha perso di intensità, ma lo scorso 3 giugno un nutrito gruppo di persone ha manifestato a Buenos Aires davanti al parlamento nella prima marcia contro il governo del presidente ultraliberista Javier Milei. Il sito **ElDiarioAr ** sottolinea che Milei ha attaccato il movimento femminista e ha tolto fondi alle politiche per ridurre le disuguaglianze di genere.