“ In Spagna la crescita vertiginosa del turismo, che si avvicina alla cifra storica di cento milioni di visitatori nel 2024, non può essere compresa senza il fenomeno degli affitti a uso turistico, nell’occhio del ciclone per le sue conseguenze sul mercato immobiliare e le comunità locali”, scrive La Vanguardia. Il mercato degli affitti a breve termine cresce tre volte più velocemente di quello degli alberghi: nei primi quattro mesi del 2024 i turisti stranieri che hanno scelto di soggiornare in appartamenti, residenze unifamiliari e altre strutture private sono cresciuti del 37 per cento rispetto al 2023, raggiungendo il numero di 3,15 milioni. Quelli che invece hanno preferito l’albergo sono aumentati solo dell’ 11 per cento.